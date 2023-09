Journées de l’architecture | visite du chantier de la manufacture des tabacs 36 Boulevard Joseph Santraille Bergerac, 14 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Au rez-de-chaussée des anciens entrepôts des tabacs, découvrez un projet architectural en accord avec la transition écologique, actuellement mené à bien. Réemploi, utilisation de matériaux locaux biosourcés et chantier participatif sont au cœur d’une démarche collective novatrice..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 10:45:00. .

36 Boulevard Joseph Santraille Manufacture des tabacs

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the first floor of the former tobacco warehouse, discover an architectural project in line with the ecological transition, currently underway. Reuse, use of local bio-sourced materials and participative construction are at the heart of an innovative collective approach.

En la planta baja del antiguo almacén de tabaco, descubra un proyecto arquitectónico acorde con la transición ecológica que se está llevando a cabo. La reutilización, el uso de materiales locales de origen biológico y la construcción participativa están en el centro de un planteamiento colectivo innovador.

Im Erdgeschoss der ehemaligen Tabaklager befindet sich ein architektonisches Projekt, das im Einklang mit dem ökologischen Übergang steht und derzeit durchgeführt wird. Wiederverwendung, Verwendung lokaler biobasierter Materialien und partizipative Baumaßnahmen stehen im Mittelpunkt eines innovativen Gemeinschaftsprojekts.

