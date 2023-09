Journées de l’architecture | atelier artistes en herbe (6-10ans) 36 Boulevard Joseph Santraille Bergerac, 14 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Pour cet atelier consacré aux enfants et à l’architecture, inspirons-nous d’une création de la Cité de l’Architecture & du Patrimoine !

“ARCHIVELU”, c’est la fabrication, à partir de briques alimentaires recyclées, d’un cache-pot prenant l’allure d’un bel immeuble végétalisé…

Samedi 14 octobre de 14h30 à 16h30

Pour enfants de 6 à 10 ans

Réservation au 05 53 63 04 13

Gratuit.

2023-10-14

36 Boulevard Joseph Santraille Manufacture des tabacs

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For this workshop dedicated to children and architecture, let?s take inspiration from a Cité de l?Architecture & du Patrimoine creation!

aRCHIVELU? uses recycled food bricks to create a planter in the shape of a beautiful green building…

Saturday, October 14, 2:30 pm to 4:30 pm

For children aged 6 to 10

Book on 05 53 63 04 13

Free

Para este taller dedicado a los niños y la arquitectura, vamos a inspirarnos en una creación de la Cité de l’Architecture & du Patrimoine

aRCHIVELU? utiliza ladrillos alimentarios reciclados para fabricar una maceta que parece un hermoso edificio verde…

Sábado 14 de octubre, de 14.30 a 16.30 horas

Para niños de 6 a 10 años

Reserva en el 05 53 63 04 13

Gratis

In diesem Workshop über Kinder und Architektur lassen wir uns von einer Kreation der Cité de l’Architecture & du Patrimoine (Stadt der Architektur und des Kulturerbes) inspirieren!

aRCHIVELU? ist die Herstellung eines Übertopfes aus recycelten Lebensmittelkartons, der wie ein schönes, begrüntes Gebäude aussieht…

Samstag, 14. Oktober, 14:30 bis 16:30 Uhr

Für Kinder von 6 bis 10 Jahren

Reservierung unter 05 53 63 04 13

Kostenlos

