Journées de l’architecture | atelier de construction terre & paille 36 Boulevard Joseph Santraille Bergerac, 14 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Les ossatures bois sont prêtes à accueillir le mélange de terre et de paille : l’occasion pour tout.e.s de renouer avec une technique de construction ancienne en accord avec les enjeux de la transition écologique..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:50:00. .

36 Boulevard Joseph Santraille Manufacture des tabacs

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The timber frames are ready to receive the mixture of earth and straw: an opportunity for everyone to revive an ancient building technique in line with the challenges of the ecological transition.

Los armazones de madera están listos para recibir la mezcla de tierra y paja: una oportunidad para todos de redescubrir una antigua técnica de construcción acorde con los retos de la transición ecológica.

Die Holzrahmen sind bereit, die Mischung aus Lehm und Stroh aufzunehmen: Eine Gelegenheit für alle, eine alte Bautechnik wieder aufleben zu lassen, die den Herausforderungen des ökologischen Wandels entspricht.

Mise à jour le 2023-09-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides