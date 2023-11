Cet évènement est passé Soirée Beaujolais et concerts 36 Boulevard Général Leclerc Maen Roch Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch Soirée Beaujolais et concerts 36 Boulevard Général Leclerc Maen Roch, 16 novembre 2023, Maen Roch. Maen Roch,Ille-et-Vilaine .

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

36 Boulevard Général Leclerc Saint-Brice-en-Coglès

Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Autres Lieu 36 Boulevard Général Leclerc Adresse 36 Boulevard Général Leclerc Saint-Brice-en-Coglès Tout le Monde en Parle Ville Maen Roch Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville 36 Boulevard Général Leclerc Maen Roch latitude longitude 48.4072702;-1.3689482

36 Boulevard Général Leclerc Maen Roch Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maen-roch/