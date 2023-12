Projection « Viva Varda » 36, Boulevard Général De Gaulle Valence, 1 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le Lux Scène nationale programme le documentaire « Viva Varda » de Pierre-Henri Gibert, retraçant la vie et l’œuvre de la réalisatrice et plasticienne française au travers des témoignages de ceux qui l’ont côtoyée de près..

2023-12-05 18:30:00 fin : 2023-12-05 . EUR.

36, Boulevard Général De Gaulle Lux Scène Nationale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Lux Scène nationale programs Pierre-Henri Gibert’s documentary « Viva Varda », retracing the life and work of the French director and visual artist through the testimonies of those who worked closely with her.

El Lux Scène nationale proyecta el documental « Viva Varda », de Pierre-Henri Gibert, que recorre la vida y la obra de la directora de cine y artista visual francesa a través de los testimonios de sus allegados.

Das Lux Scène nationale zeigt den Dokumentarfilm « Viva Varda » von Pierre-Henri Gibert, der das Leben und Werk der französischen Regisseurin und bildenden Künstlerin anhand der Aussagen derjenigen, die ihr nahe standen, nachzeichnet.

