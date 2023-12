Documentaire – Le cœur sous le béret (Cinéma Le Plaza) 36 boulevard de Maré Marmande, 26 janvier 2024, Marmande.

Marmande

2024-01-26 20:30:00

» Le cœur sous le béret » est un portrait intimiste de Joan de NADAU, chanteur occitan, qui se produit sur diverses scènes du grand Sud-Ouest et même au-delà. Illustré d’extraits de ses spectacles, ce film a pour but de faire connaître un peu plus cet artiste charismatique, aimé par différentes catégories de personnes, quel que soit leur âge, leur origine ou leur statut social. Filmé dans sa maison familiale, dans le Luchonnais, il évoque sans retenue sa vie professionnelle et personnelle. Poète malgré lui, photographe de la vie, comme il dit, il arrive sans se forcer à faire rire les gens mais aussi à les émouvoir. C’est un authentique artiste qui défend avec beaucoup de sincérité et de conviction la cause occitane.

Un documentaire de 52 mn réalisé par le palois Joël Sentenac suivi d’une discussion et de chants.

