Ciné-débat « Un combat d’espoir ! » au Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande, 2 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Projection du documentaire « Laura : au nom des femmes » de Laura Rapp suivie d’un débat, d’un pot de l’amitié et d’une séance de dédicace du livre de Laura Rapp « Tweeter ou mourir ».

– En partenariat avec DEA DIA..

2023-12-02

36 boulevard de Maré Cinéma Le Plaza

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Screening of Laura Rapp?s documentary « Laura: au nom des femmes », followed by a debate, a drinks reception and book signing of Laura Rapp?s book « Tweeter ou mourir ».

– In partnership with DEA DIA.

Proyección del documental « Laura: au nom des femmes » de Laura Rapp, seguido de un debate, una recepción con bebidas y una firma de libros del libro de Laura Rapp « Tweeter ou mourir ».

– En colaboración con DEA DIA.

Vorführung des Dokumentarfilms « Laura: au nom des femmes » von Laura Rapp, gefolgt von einer Debatte, einem Umtrunk und einer Signierstunde von Laura Rapps Buch « Tweeter ou mourir ».

– In Partnerschaft mit DEA DIA.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Val de Garonne