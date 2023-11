Matinée PEDTI au Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande, 18 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Documentaire « Les indiens contre-attaquent ». Ce documentaire propose une autre façon d’appréhender le harcèlement, l’isolement et la souffrance à l’école. Emmanuelle Piquet, thérapeute spécialiste de la question, a élaboré une stratégie de défense basée sur la répartie et l’autodérision..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 10:30:00. EUR.

36 boulevard de Maré Cinéma Le Plaza

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Documentary « Les indiens contre-attaquent ». This documentary offers a different way of looking at harassment, isolation and suffering at school. Emmanuelle Piquet, a therapist specializing in these issues, has developed a defense strategy based on repartee and self-mockery.

Documental « Les indiens contre-attaquent ». Este documental propone una mirada diferente sobre el acoso, el aislamiento y el sufrimiento en la escuela. Emmanuelle Piquet, terapeuta especializada en el tema, ha desarrollado una estrategia de defensa basada en la réplica y la autoburla.

Dokumentarfilm « Die Indianer schlagen zurück ». Dieser Dokumentarfilm zeigt einen anderen Umgang mit Mobbing, Isolation und Leid in der Schule. Emmanuelle Piquet, eine auf dieses Thema spezialisierte Therapeutin, hat eine Verteidigungsstrategie entwickelt, die auf Schlagfertigkeit und Selbstironie beruht.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Val de Garonne