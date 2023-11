ATTRACTIONS DE NOËL SAINT A CLAUS VILLAGE 36 boulevard de Lorraine Saint-Avold, 9 décembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

L’association des Commerçants de Saint-Avold vous propose, en marge du Saint-A Claus Village avec son marché de Noël et la maison du Père Noël, des attractions pour les enfants. Découvrez le cœur de ville à bord du petit train qui circulera les mercredis et samedis de 13h à 19h. Devant la mairie, une piste de luge et un manège pour enfant enchanteront les plus jeunes du mardi au dimanche de 13h à 19h.. Enfants

Vendredi 2023-12-09 13:00:00 fin : 2023-12-23 19:00:00. .

36 boulevard de Lorraine

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



In addition to the Saint-A Claus Village with its Christmas market and Santa’s house, the Saint-Avold Merchants’ Association is offering attractions for children. Discover the heart of the city on board the little train, which runs Wednesdays and Saturdays from 1pm to 7pm. In front of the town hall, a toboggan run and children’s merry-go-round will delight the youngest from Tuesday to Sunday, 1pm to 7pm.

Además del pueblo de Saint-Avold, con su mercado navideño y su casa de Papá Noel, la Asociación de Comerciantes de Saint-Avold ofrece atracciones para los niños. Descubra el corazón de la ciudad a bordo del trenecito, que circulará los miércoles y sábados de 13:00 a 19:00 horas. Frente al ayuntamiento, una pista de trineo y un tiovivo infantil harán las delicias de los más pequeños de martes a domingo de 13:00 a 19:00 h.

Der Verband der Kaufleute von Saint-Avold bietet Ihnen am Rande des Saint-A Claus Village mit seinem Weihnachtsmarkt und dem Haus des Weihnachtsmanns Attraktionen für Kinder. Entdecken Sie das Stadtzentrum an Bord des kleinen Zuges, der mittwochs und samstags von 13:00 bis 19:00 Uhr verkehrt. Vor dem Rathaus werden eine Rodelbahn und ein Kinderkarussell die jüngsten Besucher dienstags bis sonntags von 13 bis 19 Uhr begeistern.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE