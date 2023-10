FÊTE ET DÉFILÉ DE LA SAINT-NICOLAS 36 boulevard de Lorraine Saint-Avold, 2 décembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Saint-Nicolas et le Père Fouettard vous salueront depuis le balcon de l’Hôtel de ville, puis défilé traditionnel de la Saint-Nicolas à 14h30 avec lancé de bonbons pour les enfants sages dans le cœur de ville.. Tout public

Samedi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. 0 EUR.

36 boulevard de Lorraine Hôtel de Ville

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Saint-Nicolas and Père Fouettard will greet you from the balcony of the Hôtel de Ville, followed by the traditional Saint-Nicolas parade at 2:30 pm, with candy for good children in the heart of the town.

Saint-Nicolas y Père Fouettard le saludarán desde el balcón del Hôtel de Ville, seguido del tradicional desfile de Saint-Nicolas a las 14.30 h, con caramelos para los niños buenos en el corazón de la ciudad.

Saint-Nicolas und Père Fouettard werden Sie vom Balkon des Rathauses aus begrüßen. Anschließend findet um 14:30 Uhr ein traditioneller Nikolausumzug statt, bei dem brave Kinder im Stadtzentrum mit Süßigkeiten beworfen werden.

