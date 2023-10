Dédicace Edouard Philippe 36 boulevard de l’Océan 44500 La baule La baule, 12 octobre 2023, La baule.

Le jeudi 12 octobre de 18h à 19h, Édouard Philippe pour son dernier essai Des lieux qui disent édité chez JC Lattès.

Attention, exceptionnellement cette rencontre aura lieu au Club de L’Océan, face au 36 boulevard de l’Océan à La Baule.

36 boulevard de l'Océan 44500 La baule

2023-10-12T18:00:00+02:00 – 2023-10-12T19:00:00+02:00

