Spectacle danse et musique : Des oiseaux 36 Bd. du Général de Gaulle Valence, 12 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Joana Schweizer, directrice artistique de la Cie Aniki Vóvó

signe une pièce qui pour la première fois réunit cinq interprètes

au plateau. Danse, musique live et performances s’unissent pour

exprimer un élan vital, un soulèvement joyeux..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

36 Bd. du Général de Gaulle LUX Scène nationale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Joana Schweizer, artistic director of Cie Aniki Vóvó

a piece that for the first time brings together five performers

on stage. Dance, live music and performance combine to express

express a vital momentum, a joyful uprising.

Joana Schweizer, directora artística de la Cie Aniki Vóvó

ha creado una pieza que, por primera vez, reúne a cinco intérpretes

en escena. Danza, música en directo y performance se combinan para expresar

para expresar un impulso vital, un alegre levantamiento.

Joana Schweizer, künstlerische Leiterin der Cie Aniki Vóvó

zeichnet für ein Stück verantwortlich, das zum ersten Mal fünf Darsteller vereint

auf der Bühne zusammenbringt. Tanz, Live-Musik und Performance vereinen sich, um

einen vitalen Elan, ein freudiges Aufbegehren zum Ausdruck.

