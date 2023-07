Expérience immersive en réalité augmentée : Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin 36 Bd. du Général de Gaulle Valence, 5 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

En 2015, l’écrivain, journaliste, compositrice et chanteuse Tania de Montaigne a publié chez Grasset un ouvrage consacré à Claudette Colvin..

2023-12-05 10:00:00 fin : 2023-12-05 21:00:00. EUR.

36 Bd. du Général de Gaulle LUX Scène nationale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In 2015, writer, journalist, composer and singer Tania de Montaigne published a book dedicated to Claudette Colvin with Grasset.

En 2015, la escritora, periodista, compositora y cantante Tania de Montaigne publicó con Grasset un libro dedicado a Claudette Colvin.

Im Jahr 2015 veröffentlichte die Schriftstellerin, Journalistin, Komponistin und Sängerin Tania de Montaigne bei Grasset ein Buch über Claudette Colvin.

