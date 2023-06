Exposition : La Fabrique de Stereoptik 36 Bd. du Général de Gaulle Valence, 15 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’exposition vient compléter la création d’Antichambre, en montrant l’envers du décor, les étapes de recherche, les croquis préparatoires, le story-board ou encore des installations réalisées..

2023-11-15 à ; fin : 2023-01-14 . .

36 Bd. du Général de Gaulle LUX Scène nationale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The exhibition completes the creation of Antichambre, showing behind-the-scenes research, preparatory sketches, storyboards and installations.

La exposición completa la creación de Antichambre, mostrando lo que ocurre entre bastidores, las etapas de la investigación, los bocetos preparatorios, el guión gráfico y las instalaciones realizadas.

Die Ausstellung ergänzt das Schaffen von Antichambre, indem sie einen Blick hinter die Kulissen wirft, die Recherchephasen, die vorbereitenden Skizzen, das Storyboard oder auch realisierte Installationen zeigt.

