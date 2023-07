Spectacle musical et théâtral : Les Cahiers de Nijinski 36 Bd. du Général de Gaulle Valence, 14 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Choisi par le saxophoniste Matthieu Prual qui signe la mise en scène et joue face au violoncelliste Gaspar Claus, Denis Lavant incarne la douloureuse déraison du fabuleux danseur des ballets russes Vaslav Nijinski..

2023-11-14 20:00:00 fin : 2023-11-14 . EUR.

36 Bd. du Général de Gaulle LUX Scène nationale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Chosen by saxophonist Matthieu Prual, who directs and plays opposite cellist Gaspar Claus, Denis Lavant embodies the painful unreason of the fabulous Russian ballet dancer Vaslav Nijinsky.

Elegido por el saxofonista Matthieu Prual, que dirige e interpreta junto al violonchelista Gaspar Claus, Denis Lavant encarna la dolorosa locura del fabuloso bailarín de ballet ruso Vaslav Nijinsky.

Denis Lavant wurde von dem Saxophonisten Matthieu Prual ausgewählt, der die Regie führt und gegenüber dem Cellisten Gaspar Claus spielt. Er verkörpert die schmerzhafte Unvernunft des fabelhaften Tänzers des russischen Balletts, Vaslav Nijinski.

Mise à jour le 2023-06-27 par Valence Romans Tourisme