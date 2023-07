Concert, Arts visuels : Diffractions 36 Bd. du Général de Gaulle Valence, 9 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Concert chorégraphié en trio, Hurlula est une traversée délirante sur le cri, entre hurlement et hululement. Un débordement émotionnel libérateur qui a le pouvoir de métamorphoser les corps..

2023-11-09 20:00:00 fin : 2023-11-09 . EUR.

36 Bd. du Général de Gaulle LUX Scène nationale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A concert choreographed as a trio, Hurlula is a delirious journey through screaming and hooting. A liberating emotional outburst with the power to transform bodies.

Hurlula, un concierto coreografiado en trío, es un viaje delirante a través del grito y el ulular. Un arrebato emocional liberador que tiene el poder de metamorfosear los cuerpos.

Hurlula ist ein choreografiertes Trio-Konzert und eine irrwitzige Reise über den Schrei, zwischen Heulen und Bellen. Ein befreiender emotionaler Ausbruch, der die Kraft hat, Körper zu verwandeln.

