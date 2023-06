Exposition : Scène pour récit nu 36 Bd. du Général de Gaulle Valence, 12 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Adressant un clin d’œil à l’ancien nom du peep-show, Nach se met à nue sans être toute nue dans son film-performance Scène pour récit nu, où elle apparait entourée d’écrans et d’images piochées dans ses archives..

2023-10-12 à 18:00:00 ; fin : 2023-10-12 . .

36 Bd. du Général de Gaulle LUX Scène nationale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In a nod to the peep show?s former name, Nach gets naked without being naked in her film-performance Scène pour récit nu, in which she appears surrounded by screens and images taken from her archives.

En un guiño al antiguo nombre del peep show, Nach se desnuda sin estar completamente desnuda en su película-performance Scène pour récit nu, en la que aparece rodeada de pantallas e imágenes extraídas de sus archivos.

In einer Anspielung auf den alten Namen der Peepshow entblößt sich Nach in ihrem Performance-Film Scene for Nude Narrative, in dem sie umgeben von Bildschirmen und Bildern aus ihrem Archiv erscheint.

Mise à jour le 2023-06-27 par Valence Romans Tourisme