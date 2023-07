Conférence dansée : Un endroit partout 36 Bd. du Général de Gaulle Valence, 12 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Artiste compagne de LUX en 2019, Nach continue de raconter

son histoire avec la suite de sa conférence dansée

Nulle Part est

un endroit. Pour la chorégraphe longtemps assignée au Krump,

la parole est une nécessité, l’éloquence jamais une finalité..

36 Bd. du Général de Gaulle LUX Scène nationale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



LUX companion artist for 2019, Nach continues to tell

her story with the continuation of her dance conference

Nowhere is

a place. For the choreographer long assigned to Krump,

speech is a necessity, eloquence never an end.

Artista acompañante de LUX en 2019, Nach sigue contando

su historia con la continuación de su conferencia de danza

Ningún lugar es

un lugar. Para la coreógrafa asignada desde hace tiempo a Krump,

la palabra es una necesidad, la elocuencia nunca un fin.

Begleitkünstlerin von LUX im Jahr 2019, Nach erzählt weiter

ihre Geschichte mit der Fortsetzung ihres getanzten Vortrags

Nirgendwo ist

ein Ort. Für die lange Zeit dem Krump zugeordnete Choreographin,

ist das Sprechen eine Notwendigkeit, die Eloquenz niemals ein Ziel.

