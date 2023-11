Mois du film documentaire 36 avenue Victoria Aix-les-Bains, 21 novembre 2023, Aix-les-Bains.

Aix-les-Bains,Savoie

Projection débat de « Zetwal* » (52′), documentaire poétique, en présence du réalisateur Gilles Elie-Dit-Cosaque, réalisateur, photographe et graphiste français..

2023-11-21 20:00:00 fin : 2023-11-21 22:00:00. .

36 avenue Victoria Cinéma Victoria

Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Screening and discussion of « Zetwal* » (52′), a poetic documentary, in the presence of Gilles Elie-Dit-Cosaque, French director, photographer and graphic designer.

Proyección y debate de « Zetwal* » (52′), un documental poético, en presencia de Gilles Elie-Dit-Cosaque, director, fotógrafo y diseñador gráfico francés.

Vorführung und Diskussion von « Zetwal* » (52′), einem poetischen Dokumentarfilm, in Anwesenheit des Regisseurs Gilles Elie-Dit-Cosaque, französischer Filmemacher, Fotograf und Grafikdesigner.

Mise à jour le 2023-10-11 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes