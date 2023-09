L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : La Reine des Neiges 36 Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement, 21 octobre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Redécouvrez le film « La Reine des Neiges » et participez à un karaoké en direct avec les paroles des chansons cultes qui défilent sur l’écran !.

2023-10-21 18:45:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

36 Avenue du Prado Le Prado

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rediscover the film « The Snow Queen » and take part in live karaoke, with the lyrics of cult songs scrolling across the screen!

Redescubra la película « La Reina de las Nieves » y participe en una sesión de karaoke en directo con las letras de las canciones de culto desplazándose por la pantalla

Entdecken Sie den Film « Die Schneekönigin » neu und nehmen Sie an einer Live-Karaoke teil, bei der die Texte der Kultsongs über den Bildschirm laufen!

Mise à jour le 2023-09-06 par Ville de Marseille