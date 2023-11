CineHorizontes – Festival de Cinéma Espagnol de Marseille 36 avenue du Prado Marseille 6e Arrondissement, 4 novembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous annuel avec le cinéma espagnol.

Rendez-vous du 4 au 17 novembre..

2023-11-04 fin : 2023-11-17 . .

36 avenue du Prado Cinéma Le Prado & différents cinémas de Marseille

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An annual rendezvous with Spanish cinema.

November 4 to 17.

Una cita anual con el cine español.

Del 4 al 17 de noviembre.

Jährliches Rendezvous mit dem spanischen Kino.

Treffen Sie sich vom 4. bis 17. November.

