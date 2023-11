Soirée Beaujolais 36 avenue du Maréchal Leclerc Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 16 novembre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Soirée Beaujolais au bar-restaurant Les Voyageurs.

Au menu : Accras de Morue, Planche de charcuterie.

Animation musicale.

Réservez vos places au 02 61 81 90 93 et au 06 26 73 18 00..

2023-11-16 18:00:00 fin : 2023-11-16 . .

36 avenue du Maréchal Leclerc Les Voyageurs

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Beaujolais evening at bar-restaurant Les Voyageurs.

Menu: Codfish accras, charcuterie board.

Musical entertainment.

Book your tickets on 02 61 81 90 93 or 06 26 73 18 00.

Velada Beaujolais en el bar-restaurante Les Voyageurs.

Menú: accras de bacalao, tabla de embutidos.

Animación musical.

Reserve sus entradas en el 02 61 81 90 93 o en el 06 26 73 18 00.

Beaujolais-Abend im Bar-Restaurant Les Voyageurs.

Auf dem Menü: Kabeljau-Accras, Wurstplatte.

Musikalische Unterhaltung.

Reservieren Sie Ihre Plätze unter 02 61 81 90 93 und 06 26 73 18 00.

Mise à jour le 2023-11-09 par Attitude Manche