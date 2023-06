Fort Bourg de Péage 36 Avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage, 25 juin 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

L’association Echanges et Savoir-Faire (cours de cuisine et ateliers récréatifs) vous propose une journée festive et familiale le DIMANCHE 25 JUIN 2023

de 10h00 à 17h00 au Parc Mossant de Bourg-de-Péage..

36 Avenue du Général de Gaulle Parc Mossant

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Echanges et Savoir-Faire association (cooking classes and recreational workshops) invites you to a festive family day on SUNDAY JUNE 25, 2023

from 10:00 am to 5:00 pm at the Parc Mossant in Bourg-de-Péage.

La asociación Echanges et Savoir-Faire (cursos de cocina y talleres lúdicos) organiza una jornada festiva familiar el DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2023

de 10.00 a 17.00 h en el Parque Mossant de Bourg-de-Péage.

Der Verein Echanges et Savoir-Faire (Kochkurse und Freizeitworkshops) schlägt Ihnen einen festlichen Familientag am SONNTAG, 25. JUNI 2023 vor

von 10.00 bis 17.00 Uhr im Parc Mossant in Bourg-de-Péage.

