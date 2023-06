Opéra sous les étoiles 36 Av. du Général de Gaulle Bourg-de-Péage, 24 août 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Diffusion sur écran géant de « Peer Gynt » d’E. Grieg avec l’Opéra de Lyon

En français sous-titré

Drame poétique en musique

D’après la pièce d’Henrik Ibsen.

2023-08-24 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-24 . .

36 Av. du Général de Gaulle Parc Mossant

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Giant screen broadcast of E. Grieg’s « Peer Gynt » with Opéra de Lyon

In French with subtitles

Poetic drama with music

Based on the play by Henrik Ibsen

Proyección en pantalla gigante de « Peer Gynt » de E. Grieg con la Ópera de Lyon

En francés con subtítulos

Drama poético con música

Basado en la obra de Henrik Ibsen

Übertragung von « Peer Gynt » von E. Grieg auf Großleinwand mit der Opéra de Lyon

In französischer Sprache mit Untertiteln

Poetisches Drama mit Musik

Nach dem Stück von Henrik Ibsen

