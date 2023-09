Concert de la Cie Clume 36 Av. Charles Dupuy Brives-Charensac, 30 septembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Groupe polyphonique des environs de Saint-Etienne qui réécrit et compose des chants en occitan et en français, en s’inspirant du mouvement des mots et des danses trad.

Gratuit sur inscription..

2023-09-30 17:00:00 fin : 2023-09-30

36 Av. Charles Dupuy Médiathèque le moulin aux livres

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Polyphonic group from the Saint-Etienne area, rewriting and composing songs in Occitan and French, inspired by the movement of words and traditional dances.

Free with registration.

Grupo polifónico de la región de Saint-Etienne que reescribe y compone canciones en occitano y francés, inspirándose en el movimiento de las palabras y las danzas tradicionales.

Gratis con inscripción.

Mehrstimmige Gruppe aus der Umgebung von Saint-Etienne, die Lieder auf Okzitanisch und Französisch neu schreibt und komponiert und sich dabei von der Bewegung der Wörter und den Trad-Tänzen inspirieren lässt.

Kostenlos nach Anmeldung.

