Exposition Van Gogh et les étoiles 35ter Rue Dr Fanton Arles, samedi 1 juin 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2024-06-01

fin : 2024-09-08

Événement, la fondation Van Gogh va accueillir « La Nuit étoilée », célèbre tableau de Vincent Van Gogh du 1er juin au 8 septembre 2024

En commémoration des 150 ans de l’impressionnisme, la Fondation Van Gogh s’apprête à accueillir une œuvre emblématique de Vincent Van Gogh. Prêtée généreusement par le musée d’Orsay, « La Nuit étoilée », l’une des toiles les plus célèbres du maître impressionniste, prendra ses quartiers au sein de la Fondation Van Gogh à l’occasion de l’exposition « Van Gogh et les étoiles ».



Peinte en 1888 sur les rives du Rhône pendant le séjour arlésien de l’artiste, « La Nuit étoilée » est un chef-d’œuvre reconnu pour sa poésie visuelle et son utilisation expressive de la couleur. Le musée d’Orsay a décidé de prêter cette œuvre exceptionnelle à la Fondation Van Gogh dans le cadre de l’exposition qui se déroulera du 1er juin au 8 septembre 2024.



Tout au long de l’année prochaine, le musée d’Orsay orchestrera un déploiement de ses collections dans plusieurs musées, insufflant ainsi une nouvelle vie aux trésors impressionnistes pour célébrer cet anniversaire important.

Van Gogh et les étoiles, une exposition à découvrir du 1er juin au 8 septembre 2024



L’exposition « Van Gogh et les étoiles », prévue à Arles du 1er juin au 8 septembre 2024, plonge dans l’enthousiasme du XIXe siècle pour l’astronomie, exploré par les artistes et les érudits de l’époque.



Cette exposition mettra en lumière des œuvres remarquables d’artistes tels qu’Edvard Munch, Robert Delaunay, Kasimir Malevitch, Georgia O’Keeffe, Helen Frankenthaler, Gustave Doré, Vassily Kandinsky, et Jean-François Millet, illustrant ainsi la fascination commune pour le cosmos au cours de cette période artistique et intellectuelle.

