Lanton Lanton Gironde, Lanton 35ième édition du Téléthon par Télélanthon Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton

35ième édition du Téléthon par Télélanthon Lanton, 3 décembre 2021, Lanton. 35ième édition du Téléthon par Télélanthon Centre d’animation 4,rte de Blagon Lanton

2021-12-03 – 2021-12-05 Centre d’animation 4,rte de Blagon

Lanton Gironde Programme détaillé en fichier joint ou consultable sur facebook Programme détaillé en fichier joint ou consultable sur facebook +33 7 49 39 29 97 Programme détaillé en fichier joint ou consultable sur facebook Affiche Téléthon 2021

Centre d’animation 4,rte de Blagon Lanton

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lanton Autres Lieu Lanton Adresse Centre d'animation 4,rte de Blagon Ville Lanton lieuville Centre d'animation 4,rte de Blagon Lanton