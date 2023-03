35èmes journés littéraires Espace de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre Catégories d’Évènement: Allier

35èmes journés littéraires Espace de la Bertranne, 10 juin 2023, Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre. 35èmes journés littéraires 9 impasse de la Bertranne Espace de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier Espace de la Bertranne 9 impasse de la Bertranne

2023-06-10 14:30:00 – 2023-06-10 19:00:00

Allier Jaligny-sur-Besbre Rencontres autour de René Fallet, du livre et de la découverte du Bourbonnais. agirenpaysjalignois2@orange.fr +33 7 82 91 97 15 http://renefallet-journeeslitteraires.planet-allier.com/Pages/Contact.html Espace de la Bertranne 9 impasse de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre

