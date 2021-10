35ème Salon Régional du Livre pour la Jeunesse Troyes, 14 octobre 2021, Troyes.

35ème Salon Régional du Livre pour la Jeunesse 2021-10-14 09:00:00 – 2021-10-17 17:00:00 Espace Argence 34 rue Louis Ulbach

Troyes Aube

2 Eur Le masque est obligatoire partout à partir de 6 ans.

Merci de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.

Le pass sanitaire est obligatoire en intérieur pour toutes les personnes âgées de plus de 12 ans et 2 mois, à

savoir : un schéma vaccinal complet depuis au moins une semaine ;OU la preuve d’un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé de moins de 72h maximum OU le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Pour les rencontres scolaires, le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour les élèves de plus de 12 ans dans les lieux suivants : Hôtel de Ville / Petit Louvre / Udaf.

contact@lecture-loisirs.com +33 3 25 73 14 43

