2023-03-05 08:30:00 – 2023-03-08 17:30:00

Aisne Dimanche 5 mars 2023, le Club des Collectionneurs du Vingt Muids de Belleau organise le 35ème salon multi collections au Palais des Sports de Château-Thierry. Cartes postales, timbres, voitures miniatures, pièces de monnaies, capsules de champagne… venez découvrir les collectionneurs de 8h30 à 17h. Château-Thierry

