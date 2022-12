35ème Ronde Solognote Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette Catégories d’évènement: Loiret

Loiret Marcilly-en-Villette 4 EUR Le Club Omnisports Solognot de Marcilly-en-Villette organise le dimanche 29 Janvier 2023 sa 35ème Ronde Solognote à Marcilly-en-Villette.

4 randonnées sont proposée :

– 8km, départ de 7h30 à 10h30 : 4€, 1 ravitaillement

– 13km, départ de 7h30 à 9h30 : 4€, 1 ravitaillement

– 18km, départ de 7h30 à 9h : 4€, 2 ravitaillements

– 24km, départ de 6h30 à 8h : 4,50€, 2 ravitaillements Sur place, réduction d’1€ aux Adhérents F.F.R.P. sur présentation de la carte.

Gratuit pour les enfants de moins de 10ans. La Galette des Rois et des boissons vous attendront à l’arrivée.

