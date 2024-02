35ème Foire de l’Arbre Grand Rue Saint-Martial-de-Nabirat, dimanche 3 mars 2024.

35ème Foire de l’Arbre Grand Rue Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne

Pour cette 35e édition, les visiteurs auront le plaisir de découvrir des plantes annuelles et vivaces, des arbustes de massifs ou de haies, des arbres fruitiers, des plantes d’intérieur et de nombreuses fleurs.

La Foire de l’arbre est le rendez-vous immanquable des amateurs de plein air

Pour cette 35e édition, les visiteurs auront le plaisir de découvrir des plantes annuelles et vivaces, des arbustes de massifs ou de haies, des arbres fruitiers, des plantes d’intérieur et de nombreuses fleurs.

La Foire de l’arbre est le rendez-vous immanquable des amateurs de plein air et de

jardinage où l’on y vient flâner en famille, en visite entre amis tout au long des stands

installés dans la grande rue et sur les places.

En plus des stands horticoles, pour amuser petits et grands, un spectacle déambulatoire

intitulé Graine de bonheur animera la foire le matin et l’après-midi. La Bateleuse sera également présente avec ses jeux en bois géants.

D’autres stands, animés notamment par des associations locales, seront présents sur la manifestation pour servir crêpes, gaufres, paninis et vin chaud. La municipalité remettra aux parents d’enfants nés en 2023, .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Grand Rue D46

Saint-Martial-de-Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement 35ème Foire de l’Arbre Saint-Martial-de-Nabirat a été mis à jour le 2024-02-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne