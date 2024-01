35ème Fête de la Batteuse et de l’Artisanat, Nature et Tradition Baraize, dimanche 25 août 2024.

35ème Fête de la Batteuse et de l’Artisanat, Nature et Tradition avec diverses démonstrations du travail des champs au siècle dernier avec du matériel ancien. Démonstrations des artisans, expositions, animations, groupe folklorique.

Repas de Batteuse midi et soir. Programme à venir .

Chamorin

Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire comitedesfetesbaraize@orange.fr

Début : 2024-08-25

fin : 2024-08-25



