35ÈME ÉDITION TOQUES ET CLOCHERS 2024 Ladern-sur-Lauquet, samedi 13 avril 2024.

La cave coopérative Sieur d’Arques est enthousiasmée de vous inviter à la 35ème édition de Toques et Clochers, l’événement phare célébrant la richesse de notre terroir et la finesse de nos chardonnays.

20 ans après, nous retournons avec joie au village de Ladern-sur-Lauquet pour une journée de fête exceptionnelle. Cette célébration marque l’occasion de (re)découvrir nos chardonnays emblématiques, reflets de nos quatre terroirs uniques Océanique, Haute-Vallée, Méditerranéen, et Autan. Le samedi est ouvert à tous, promettant une immersion dans l’univers de Sieur d’Arques à travers des dégustations de nos vins d’exception, des échanges avec nos vignerons passionnés, et un éventail d’activités festives. Entre dégustations, animations musicales, stands de restauration et expositions artistiques, cette journée promet d’être inoubliable !

Ladern-sur-Lauquet 11250 Aude Occitanie contact@sieurdarques.com

