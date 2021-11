35ème édition du Téléthon – Les 3 et 4 décembre Grande Halle, 3 décembre 2021, L'Union.

35ème édition du Téléthon – Les 3 et 4 décembre

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à Grande Halle

C’est avec beaucoup d’entrain et d’espoir que l’association le LAC a repris ses activités afin de préparer les journées Téléthon qui auront lieu à L’Union comme dans toute la France, les 3 et 4 décembre, malgré un contexte encore difficile. La mobilisation de ses membres et des associations unionaises qui s’associent à cette démarche dans un esprit de solidarité, ont permis de mettre en place la programmation de ces journées. Cette année encore, nous proposons aux Unionais de participer à notre défi : la plus longue guirlande de chaussettes afin de battre notre score de 2019 qui était de 442 paires de chaussettes ! [Téléchargez le flyer.](https://www.ville-lunion.fr/wp-content/uploads/2021/10/Grande-lessive.pdf) ### Programme des journées Téléthon (sous réserve de modifications) **Vendredi 3 décembre, sous la Grande Halle** – 17h30 ouverture de notre téléthon avec le discours de M. Le Maire – Stands des associations Zonta, Bonzaï, Union par la terre, LAC, AMU, Les pêcheurs, Union socio familiale U.S.F – 18h30 – 19h15 ballet de l’école de danse de Carole MASSOUTIE – 19h30 Repas Choucroute sur inscription : [ngaiotto31@gmail.com](mailto:ngaiotto31@gmail.com) – 20h30 – minuit Soirée country animée par Bruno SOULIER de Crazy Cats (6€) **Samedi 4 décembre, le matin, à la Grande Halle** – 9h ouverture des stands – 9h-11h Démonstration de l’école GR Danse sur la matinée – 10h départ de la marche et de la course dans les rues de L’Union – 11h30 animation musicale par la Banda de L’Union – Midi : Tirage de la tombola (lots offerts par les commerçants de l’Union) l’après-midi, à la Salle des Fêtes – 15h : Concours de danses tahitiennes (organisé par l’association ORI HETIARE TAHITI) – 20h30 : Chorales de Toulouse « Les Dits Sonnants » et « Le souffle des ondes » avec orchestre – 5€ l’entrée **Le TELETHON sera présent également aux :** – Marché de plein vent les dimanches 21 novembre et 26 décembre (vente de gui) – Marché de NOEL 27 et le 28 novembre (vente d’objets avec, entre autres, des boules de Noël «Temari » de tradition japonaise ) – Match de Hand-ball au bénéfice du Téléthon le samedi 27 novembre

Nous vous attendons nombreux lors de ces journées de solidarité et de générosité.

Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne



