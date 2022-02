35ème édition des 21 km de Blagnac – Dimanche 6 mars Blagnac, 6 mars 2022, Blagnac.

35ème édition des 21 km de Blagnac – Dimanche 6 mars

Blagnac, le dimanche 6 mars à 09:00

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Attention, cette année, le nombre de participants est limité à 1 500 pour les 21 km et à 1 800 pour les 10 km. Limites d’âge : à partir de 16 ans pour les 10km (cadet) et 18 ans pour les 21 km (junior) **- Départ : 10km à 9h. 21 km à 10h. Découverte course enfants à 10h05.** **Pour s’inscrire :** – Par internet : [chrono-start.com](https://mibc-fr-04.mailinblack.com/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJodHRwOi8vY2hyb25vLXN0YXJ0LmNvbSIsImxhbmciOiJGUiIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmh2S3hYTU9GaEw4R3FpaDdrY2NhNGtHOHpLSlc0WjhhNHJPSERWOHRzQTJpVEFnRVV5ZWJFRC1uZWVQNVVfLWZTbDdIeWMxZEF0WUZxX1V1Mk42ZXMtRkZkVS1XazA3UVRXdHlKRG51RG93aG42TzgtSE0xbVJjYThzX2pscXV5OGNXZzVBVThvTUVXbVhfWlZlaUlieXpjajRSVE9GY0JkZ2Q3Y3hKNlZqVXVhcnExUkJhVklua09kcFdqQVRGYUpSR1pYTWExaHVMUlJ4N2R2bFVwTURIQW9UQ0tHZ001RHdTcWJfVzVSTzBRYUtHS0IxUHJJNi1Jd3g5dnhpU1h5LVU2ektiblRpa0J4Z1lQWWliRWh1UU43eDdDRkFXMXVmbndxX0RCbkRBZUxEVm1wbGRESWxLc3IwX3N1cGRPV2l5VWkifQ==), jusqu’au 2 mars, inclus, – A la direction des Sports, 6 rue Pasteur, jusqu’au 2 mars (9h-12h et 14h-18h), – Par correspondance, avant le 21 février (bulletin d’inscription sur le site ou à retirer en mairie), – Samedi 5 mars, sur le parking du centre commercial de Blagnac (9h-18h30, entrée N°1), – Dimanche matin, sur place, avant la course, dans la limite des places disponibles.

Particularité du parcours, les coureurs traverseront le musée Aérocopia, sous les ailes du Concorde et de l’A380, comme lors de la dernière édition en 2020 !

