35ème Bourse aux vélos Puiseaux, 28 novembre 2021, Puiseaux.

35ème Bourse aux vélos Puiseaux

2021-11-28 09:00:00 – 2021-11-28

Puiseaux 45390 Puiseaux

Dimanche 28 novembre, à partir de 9h00 aura lieu la 35ème édition de la Bourse aux vélos de Puiseaux.

Avec ses 2700m² d’exposition, ses 500m linéaires de tables et ses 120 exposants, l’évènement attire chaque année plusieurs milliers de personnes.

Passionnés ou amateurs, venez faire de belles découvertes et de bonnes affaires. Vous y trouverez en effet des vélos neufs et d’occasion de toutes sortes, mais aussi de l’habillement, des pièces détachées et bien d’autres choses encore.

Pour les personnes intéressées, le dépôt pourra se faire à partir de Samedi à 15h00.

Pass Sanitaire obligatoire

asp.ansard@sfr.fr +33 2 38 39 18 74

Association sportive de Puiseaux

Puiseaux

