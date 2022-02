35e Semaine de la poésie Divers lieux, 12 mars 2022, Clermont-Ferrand.

35e Semaine de la poésie

du samedi 12 mars au samedi 19 mars à Divers lieux

**La 35e édition de** _**La Semaine de la poésie**_ **se déroule du samedi 12 au samedi 19 mars 2022.** Elle a lieu dans le cadre du 24e _Printemps des Poètes_ (du 12 au 18 mars 2022) qui a pour thématique cette année : l’éphémère. Rendez-vous annuel incontournable pour les amoureux des mots et de la poésie, La Semaine de la poésie, c’est aussi l’occasion idéale de **découvrir la poésie contemporaine et ses auteurs** grâce aux nombreuses rencontres programmées tant à Clermont-Ferrand que dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lors de cette nouvelle édition, pas moins de **16 poètes invités** donnent lecture de leurs textes et répondent aux questions du public. Le festival est placé, cette année, sous le signe des **langues régionales et autochtones** avec, notamment, **le Québec en invité d’honneur** et la **découverte de la langue et de la culture innues**. **Les poètes québécois Isabelle Courteau, Maya Cousineau Mollen, Lorrie Jean-Louis, Rodney Saint-Éloi** sont les **marraines et parrain de cette 35e édition**. **Joséphine Bacon**, canadienne de la communauté innue de Pessamit, est la **voix de la poésie de l’étranger**. Certains poètes viennent pour la première fois : **Jean D’Amérique, Emmanuel Flory et Aurélia Lassaque**. D’autres font leur retour : **Bruno Berchoud, Jean-Baptiste Cabaud, Francis Combes, Jacques Demarcq, Camille Loivier, Alexis Pelletier, Paola Pigani et Hubert Voignier**. **Lectures, projections, entretien, joute de traduction, expositions**… les évènements ne manquent pas durant cette semaine ! Le festival s’ouvre notamment sur une **lecture musicale exceptionnelle avec les poètes du Québec et le musicien Kevin Seddiki**. À noter que, cette année, nous avons fait le choix d’un **festival hybride : en présentiel et en ligne**. Certains évènements seront ainsi proposés en salle et en diffusion en direct, ou en différé, sur notre chaîne YouTube. **Retrouvez tout le programme en ligne : [https://fr.calameo.com/read/004354559a75cc96b0933](https://fr.calameo.com/read/004354559a75cc96b0933)** À ce jour, nous ne sommes pas en mesure de prévoir la situation sanitaire en vigueur lors de notre festival. Le programme est donc susceptible de subir des modifications indépendantes de notre volonté. Tout changement et toute évolution seront signalés sur notre site internet, notre page Facebook et via notre newsletter. Facebook : [https://www.facebook.com/Lasemainedelapoesie/](https://www.facebook.com/Lasemainedelapoesie/) YouTube : [https://www.youtube.com/channel/UCcKQD7GgEQ4I204OH3MQkWQ](https://www.youtube.com/channel/UCcKQD7GgEQ4I204OH3MQkWQ)

Entrée libre ou payante selon les évènements

