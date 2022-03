35e Marché aux fleurs et aux plantes Plaine des Martinets Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

35e Marché aux fleurs et aux plantes Plaine des Martinets, 1 mai 2022, Olivet. 35e Marché aux fleurs et aux plantes

Plaine des Martinets, le dimanche 1 mai à 09:00

Grand rendez-vous printanier organisé par la SHOL section Olivet permettant aux jardiniers débutants, connaisseurs ou collectionneurs de rencontrer des professionnels qui proposent leurs végétaux à la vente et prodiguent gratuitement leurs conseils. De 9h à 19h. Plaine des Martinets, 1640 rue du Gal de Gaulle Organisé par la SHOL section Olivet Plaine des Martinets 1640 rue du Général de Gaulle Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Plaine des Martinets Adresse 1640 rue du Général de Gaulle Ville Olivet lieuville Plaine des Martinets Olivet Departement Loiret

Plaine des Martinets Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

35e Marché aux fleurs et aux plantes Plaine des Martinets 2022-05-01 was last modified: by 35e Marché aux fleurs et aux plantes Plaine des Martinets Plaine des Martinets 1 mai 2022 Olivet Plaine des Martinets Olivet

Olivet Loiret