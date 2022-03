35e Concours d’abrivado Vauvert Vauvert Catégories d’évènement: Gard

Vauvert Gard 35e Concours d’Abrivado – 3ème Souvenir Pierre Aubanel 09h00 , Animations, peña, groupes folkloriques, défilé de calèches… 10h00 , Présentation des manades Lauze, Martini, Aubanel, Du Gardon, Saint-Louis et Orgonens 12h30 , Remise des prix du 35e Concours d’Abrivado 16h30 , Trophée des As – 14ème Trophée Camargue Médical – 2ème journée Gracieux de la manade Félix Tourtoulin de la manade Saumade Gulliver de la manade Blatière-Bessac Chicharito de la manade Caillan Yvain de la manade Lagarde Artaban de la manade Cavallini Loupio de la manade Layalle +33 4 66 73 10 73 Vauvert

