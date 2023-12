Premier jam dans le chai 35bis route de Naujac Gaillan-en-Médoc, 1 décembre 2023, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La Musiquerie Médoc vous convie à un « petit boeuf ».

Vous pouvez participer ou simplement écouter.

Nous vous attendons nombreux !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 13:00:00. EUR.

35bis route de Naujac La Musiquerie

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you:

La Musiquerie Médoc invites you to a « petit boeuf ».

You can participate or just listen.

We look forward to seeing you there!

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble desea informarle:

La Musiquerie Médoc le invita a una « pequeña jam session ».

Puede participar o simplemente escuchar.

¡Le esperamos!

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Die Musiquerie Médoc lädt Sie zu einem « kleinen Ochsen » ein.

Sie können mitmachen oder einfach nur zuhören.

Wir erwarten Sie zahlreich!

