Jams dans le bois 35bis route de Naujac Gaillan-en-Médoc, 3 septembre 2023, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc,Gironde

La Musiquerie Médoc vous convie à un « petit boeuf ». Amenez vos instruments et amis et avec un peu de matériel qui sera apporté par l’organisateur, improvisez un « jam ».

Sur inscription.

L’activité peut être soumise à annulation si les conditions météorologiques devaient être défavorables..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 12:00:00. EUR.

35bis route de Naujac

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Musiquerie Médoc invites you to a jam session. Bring your instruments and friends, and improvise a jam with a little material provided by the organizer.

Registration required.

The activity may be subject to cancellation in the event of unfavorable weather conditions.

La Musiquerie Médoc le invita a una jam session. Trae tus instrumentos y a tus amigos e improvisa una jam con un poco de material proporcionado por el organizador.

Inscripción obligatoria.

Esta actividad puede cancelarse en caso de condiciones meteorológicas adversas.

Die Musiquerie Médoc lädt Sie zu einem « petit boeuf » ein. Bringen Sie Ihre Instrumente und Freunde mit und improvisieren Sie mit ein wenig Material, das vom Veranstalter mitgebracht wird, einen « Jam ».

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Aktivität kann bei ungünstigen Wetterbedingungen abgesagt werden.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Médoc-Vignoble