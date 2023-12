Anniversaire des 9 ans de l’Aquapolis ! 359 Rue Aristide Briand Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20 À partir de 14h30.

Plusieurs animations proposées Ce samedi 20 janvier, le centre aquatique de Limoges Métropole vous invite à célébrer ses 9 ans à travers un programme insolite et la présentation d’une discipline encore méconnue du grand public: le rugby subaquatique. Programme : – 14h30 à 15h30 : Match d’exhibition avec les meilleurs joueurs français, filmé par plusieurs caméras sous l’eau par 4 m de fond et retransmis en direct sur un écran géant. L’accès aux gradins sera gratuit ! – 14h45 à 16h30 initiation au public adulte

– 16h45 à 17h30 initiation public enfant (1,30 m de fond). Enfin, cet anniversaire ne serait pas complet sans un gâteau à partager, à 16h30. Tarifs d’entrée ci-dessous..

359 Rue Aristide Briand Aquapolis

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

