Match de water-polo N2 Masculine 359 Rue Aristide Briand Limoges, 11 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’ASPTT Limoges Water-polo affrontera le Canards Rochelais Water-polo samedi 7 octobre à 21h à L’Aquapolis..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

359 Rue Aristide Briand L’Aquapolis

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



ASPTT Limoges Water-polo will face Canards Rochelais Water-polo on Saturday October 7 at 9pm at L’Aquapolis.

El ASPTT Limoges Water-polo se enfrenta al Canards Rochelais Water-polo el sábado 7 de octubre a las 21:00 horas en L’Aquapolis.

ASPTT Limoges Water-polo wird am Samstag, den 7. Oktober um 21 Uhr im L’Aquapolis gegen Canards Rochelais Water-polo antreten.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Limoges Métropole