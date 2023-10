Halloween à l’Aquapolis – soirée AquaFitness 359 Rue Aristide Briand Limoges, 19 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Soirée AquaFitness à l’Aquapolis avec musique électro !

Sur réservation auprès du centre aquatique..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 19:30:00. EUR.

359 Rue Aristide Briand L’Aquapolis

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



AquaFitness evening at Aquapolis with electro music!

Reservations required at the aquatic center.

Noche de AquaFitness en Aquapolis con música electrónica

Es necesario reservar en el centro acuático.

AquaFitness-Abend im Aquapolis mit Elektro-Musik!

Mit Reservierung beim Aquapolis-Zentrum.

