La Métropolitaine – 7ème édition 359 Rue Aristide Briand Limoges, 24 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le top départ sera donné à 10h sur le parking de L’Aquapolis

V’LiMeurs, V’LiMeuses et cyclistes de tous horizons, Limoges Métropole organise la septième édition de La Métropolitaine : 9 km de balade à vélo dans Limoges.

La Métropolitaine reste avant tout une sortie familiale, populaire, festive et conviviale dans la nature. Le temps de remettre à chacun l’indispensable cyclokit… et le départ de la balade sera donné !

Cette balade à vélo gratuite s’adresse à tout type de public et de tout âge dans un esprit familial, populaire et convivial. Ce n’est pas une compétition, ni une course.

Cette manifestation est organisée chaque année au mois de septembre afin de s’inscrire dans la Semaine européenne de la mobilité..

Start at 10am in the Aquapolis parking lot

V?LiMeurs, V?LiMeuses and cyclists from all horizons, Limoges Métropole organizes the seventh edition of La Métropolitaine: a 9 km bike ride through Limoges.

La Métropolitaine is first and foremost a popular, festive and convivial family outing in the countryside. Just time to give everyone their essential cyclokit? and the ride begins!

This free bike ride is aimed at people of all ages, in a family-friendly, popular and convivial spirit. It’s not a competition, nor a race.

The event is organized every year in September as part of European Mobility Week.

La salida tendrá lugar a las 10.00 horas en el aparcamiento del Aquapolis

V?LiMeurs, V?LiMeuses y ciclistas de todos los horizontes, Limoges Métropole organiza la séptima edición de La Métropolitaine: un paseo en bicicleta de 9 km por Limoges.

La Métropolitaine es, ante todo, una salida popular, festiva y familiar en plena naturaleza. Basta con dar a cada uno su imprescindible ciclokit… ¡y a rodar!

Este paseo gratuito en bicicleta está dirigido a personas de todas las edades, con un espíritu familiar, popular y de convivencia. No se trata de una competición ni de una carrera.

Se organiza todos los años en septiembre, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.

Der Startschuss fällt um 10 Uhr auf dem Parkplatz von L’Aquapolis

V?LiMeurs, V?LiMeuses und Radfahrer aller Art, Limoges Métropole organisiert die siebte Ausgabe der La Métropolitaine: eine 9 km lange Radtour durch Limoges.

Die Metropolitaine bleibt vor allem ein Familienausflug, ein beliebter, festlicher und geselliger Ausflug in die Natur. Jeder bekommt sein unverzichtbares Cyclokit? und die Fahrt beginnt!

Diese kostenlose Radtour richtet sich an alle Altersgruppen und ist familienfreundlich, beliebt und gesellig. Es handelt sich weder um einen Wettbewerb noch um ein Rennen.

Die Veranstaltung findet jedes Jahr im September statt und ist Teil der Europäischen Woche der Mobilität…

