Cet évènement est passé ÉVÈNEMENTS HANGAROCK 359 Lieu-dit le moulin des Aubes Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Lunel ÉVÈNEMENTS HANGAROCK 359 Lieu-dit le moulin des Aubes Lunel, 2 décembre 2023, Lunel. Lunel Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-02

fin : 2023-12-30 Karaoké, soirée dansante, venez vous amusez !.

Karaoké, soirée dansante, venez vous amusez !

Concerts, scène ouvertes, karaokés, Soirée dansantes, Location de salle, Bar,… Petite restauration sur place : Burger, Frites maisons, Tapas. EUR.

359 Lieu-dit le moulin des Aubes

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT PAYS DE LUNEL Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lunel Autres Code postal 34400 Lieu 359 Lieu-dit le moulin des Aubes Adresse 359 Lieu-dit le moulin des Aubes Ville Lunel Departement Hérault Lieu Ville 359 Lieu-dit le moulin des Aubes Lunel Latitude 43.70082 Longitude 4.16325 latitude longitude 43.70082;4.16325

359 Lieu-dit le moulin des Aubes Lunel Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lunel/