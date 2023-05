Théâtre : Je suis le vent 3561 route de Monpazier, 10 juin 2023, Villeréal.

Villeréal,Lot-et-Garonne

Maison Auriolles (BIAS) et la Cie Comme en Amour, présentent : « JE SUIS LE VENT » de Jon FOSSE..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

3561 route de Monpazier Ferme de Grange-Neuve

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Maison Auriolles (BIAS) and the Cie Comme en Amour, present : « JE SUIS LE VENT » by Jon FOSSE.

Maison Auriolles (BIAS) y la Cie Comme en Amour, presentan: « JE SUIS LE VENT » de Jon FOSSE.

Maison Auriolles (BIAS) und die Cie Comme en Amour, präsentieren: « JE SUIS LE VENT » von Jon FOSSE.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Coeur de Bastides