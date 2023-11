Exposition : « Flore du bord de mer » 356 Rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin, 10 janvier 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Qu’il fait bon vivre en bord de mer lorsqu’on y est adaptée ! Les plantes du littoral défient les conditions hostiles que sont le vent, le soleil, la sécheresse…

Rendez-vous à la Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable..

Vendredi 2024-01-10 10:00:00 fin : 2024-02-16 17:30:00. .

356 Rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



It’s great to live by the sea when you’re adapted to it! Coastal plants defy the hostile conditions of wind, sun and drought…

Visit the Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

¡Es estupendo vivir junto al mar cuando estás adaptado a él! Las plantas costeras desafían las condiciones hostiles del viento, el sol y la sequía…

Visita la Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Wie schön ist es, am Meer zu leben, wenn man daran angepasst ist! Küstenpflanzen trotzen den feindlichen Bedingungen wie Wind, Sonne, Trockenheit…

Treffpunkt ist das Haus für Umwelterziehung und nachhaltige Entwicklung.

