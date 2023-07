Club nature : Décoration de noël 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin, 13 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Création d’une couronne avec des éléments naturels.

À partir de 6 ans. Prévoir des bottes et un goûter.

Inscription obligatoire..

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 16:30:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Create a wreath with natural elements.

Ages 6 and up. Bring boots and a snack.

Registration required.

Crea una corona con elementos naturales.

A partir de 6 años. Traer botas y merienda.

Inscripción obligatoria.

Erstellen Sie einen Kranz aus natürlichen Elementen.

Ab 6 Jahren. Stiefel und einen Snack mitbringen.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche